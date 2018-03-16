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ФПК до конца года планирует ввести в эксплуатацию 200 новых пассажирских вагонов
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ФПК до конца года планирует ввести в эксплуатацию 200 новых пассажирских вагонов 

Rambler News Service 18 часов назад
«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, дочерняя компания РЖД) до конца первого квартала 2018 года планирует ввести в эксплуатацию около 200 новых пассажирских вагонов, сообщили в ФПК.
В настоящее время в различные регионы страны уже поступили 133 вагона: 120 плацкартных и 13 двухэтажных различной компоновки.
Новые плацкартные вагоны будут включены в составы следующих поездов по направлениям Орск — Москва, Оренбург — Москва, Чита — Москва, Красноярск — Адлер, Череповец — Москва, Иваново — Санкт-Петербург, Ульяновск — Москва — Йошкар-Ола, Тюмень — Санкт-Петербург, Северобайкальск — Москва, Анапа — Москва — Ростов.
Новые двухэтажные вагоны (10 вагонов купе, 1 вагон СВ, 1 штабной вагон с купе для проезда маломобильных пассажиров и 1 вагон-ресторан) будут включены в состав поезда сообщением № 3/4 Москва — Кисловодск.
В компании отметили, что в текущем году планируется закупить 686 вагонов, из которых 589 вагонов (или 86%) — плацкартные.
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