ФПК до конца года планирует ввести в эксплуатацию 200 новых пассажирских вагонов

Федеральная пассажирская компания » (ФПК, дочерняя компания РЖД ) до конца первого квартала 2018 года планирует ввести в эксплуатацию около 200 новых пассажирских вагонов, сообщили в ФПК.

В настоящее время в различные регионы страны уже поступили 133 вагона: 120 плацкартных и 13 двухэтажных различной компоновки.

Новые двухэтажные вагоны (10 вагонов купе, 1 вагон СВ, 1 штабной вагон с купе для проезда маломобильных пассажиров и 1 вагон-ресторан) будут включены в состав поезда сообщением № 3/4 Москва — Кисловодск

В компании отметили, что в текущем году планируется закупить 686 вагонов, из которых 589 вагонов (или 86%) — плацкартные.