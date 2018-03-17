Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 17-18 марта 

17 марта
21:00 — Брифинг ЦИК.
Фоторепортажи:
10:00 — Бесплатный скрининг по онкологии в поликлиниках Москвы.
11:00 — Открытие весеннего выставочного сезона в музее современного искусства «Гараж».
17:00 — Работа площадок фестиваля «Мос/Еда 2018».
17:30 — Отборочный этап чемпионата мира по кубику Рубика.
18 марта
Фоторепортажи:
9:00 — Голосование на выборах президента РФ в Москве.
9:00 — Работа общественного штаба по наблюдению за выборами президента в Москве.
9:00 — Работа ЦИК в день выборов президента РФ-2018.
11:00 — Фестиваль «Мос/Еда 2018».