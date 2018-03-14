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Скорость ветра в новой Москве достигла 13 метров в секунду
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Скорость ветра в новой Москве достигла 13 метров в секунду 

РИАМО 14 марта 2018
Фото: РИАМО
Днем в среду на территории новой Москвы зафиксировали сильные порывы ветра в 13 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».
«В Зеленограде без осадков, температура воздуха 0 градусов, на территории новой Москвы без осадков, температура воздуха минус 1-2 градуса, местами порывы южного ветра до 13 метров в секунду», — говорится в сообщении.
В других округах столицы температура составляет минус 2 — 0 градусов.
Ранее жителей Московского региона предупредили об усилении ветра до 15 метров в секунду, мокром снеге и гололеде в среду с сохранением на 15 марта. В результате снегопада в городе может выпасть около трети месячной нормы осадков.
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