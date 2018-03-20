Весна наступает. Теплая погода сохранится в столице в среду

Второй теплый день ожидает москвичей в среду, 21 марта. Синоптики вновь прогнозируют плюсовую температуру — два градуса выше нуля. Ночью же в городе будет около минус десяти градусов.

Метеорологи также отмечают, что днем возможен небольшой снег, небо — облачное с прояснениями. В некоторых районах столицы может появиться гололедица.

Неприятных ощущений добавит довольно сильный северный ветер, его скорость может достигнуть 10 метров в секунду.

Ранее 20 марта признали самым теплым днем с начала года. Воздух в городе прогрелся до плюс 4,3 градуса.

Синоптики также предупреждали, что снегопад, который начнется в среду задержится в столице до выходных. Кроме того, горожан на текущей неделе еще ожидают морозы. Уже в четверг в Москве может похолодать до трех градусов ниже нуля в дневное время.

Вечером 20 марта в город пришла астрономическая весна. Солнце перешло в северное полушарие Земли.