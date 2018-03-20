Ещё
Весна наступает. Теплая погода сохранится в столице в среду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Весна наступает. Теплая погода сохранится в столице в среду 

Москва24 20 марта 2018
Фото: Москва24
Второй теплый день ожидает москвичей в среду, 21 марта. Синоптики вновь прогнозируют плюсовую температуру — два градуса выше нуля. Ночью же в городе будет около минус десяти градусов.
Метеорологи также отмечают, что днем возможен небольшой снег, небо — облачное с прояснениями. В некоторых районах столицы может появиться гололедица.
Неприятных ощущений добавит довольно сильный северный ветер, его скорость может достигнуть 10 метров в секунду.
Ранее 20 марта признали самым теплым днем с начала года. Воздух в городе прогрелся до плюс 4,3 градуса.
Синоптики также предупреждали, что снегопад, который начнется в среду задержится в столице до выходных. Кроме того, горожан на текущей неделе еще ожидают морозы. Уже в четверг в Москве может похолодать до трех градусов ниже нуля в дневное время.
Вечером 20 марта в город пришла астрономическая весна. Солнце перешло в северное полушарие Земли.
Москва24: последние новости
Все объекты ТПУ "Петровско-Разумовская" планируется достроить в 2023 году Весна на танцплощадке. Парки Москвы пригласили горожан на уроки танцев Акция "Зажги синим" в шестой раз пройдет в Москве
 Ещё 44 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии200
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет150
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах113
Угрозы дошли до российской разведки103
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение