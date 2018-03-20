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В столицу пришло тепло: 20 марта в Москве стал самым теплым с начала года
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В столицу пришло тепло: 20 марта в Москве стал самым теплым с начала года 

ТК «Звезда» 20 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Двадцатого марта теплее всего было 27 лет назад, в 1990 году: тогда воздух в Москве прогревался до плюс 16,8 градуса.
Температура воздуха в столичном регионе впервые в 2018 году поднялась выше плюс 5 градусов. Такое тепло было зафиксировано в центре Москвы во вторник, 20 марта, сообщила ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк.
«Дело в том, что к 15.00 московского времени температура воздуха в столице на метеостанции ВДНХ составила плюс 4,7 градуса. В центре города, как водится, было теплее, там было плюс 5,3 градуса», — цитирует Волосюк РИА Новости.
По ее словам, что такого тепла в этом календарном году в Москве еще не было.
Волосюк добавила, что 20 марта теплее всего было 27 лет назад, в 1990 году: тогда воздух в столице прогревался до плюс 16,8 градуса.
В прошлом году, по словам ведущего специалиста центра «Фобос» в Москве было прохладнее всего — плюс 4 градуса, несмотря на то, что весь март был аномально теплым, и среднемесячная температура была на 3,5 градуса выше нормы.
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