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В Москве ожидается облачная и ветреная погода с потеплением до плюс 3 градусов
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В Москве ожидается облачная и ветреная погода с потеплением до плюс 3 градусов 

ТАСС 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и до 3 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
По данным синоптиков, воздух в столице прогреется до плюс 1-3 градусов тепла, ветер юго-западный 8-13 м/с, атмосферное давление — 744 мм ртутного столба. Также в Москве в воскресенье ожидается гололедица. В ночь на 26 марта столбики термометров опустятся до минус 10-12 градусов.
Температура в Подмосковье днем 25 марта будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а ночью составит 10-15 градусов ниже нуля.
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