В Москве ожидается облачная и ветреная погода с потеплением до плюс 3 градусов

МОСКВА , 25 марта. / ТАСС /. Облачная погода с прояснениями и до 3 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, воздух в столице прогреется до плюс 1-3 градусов тепла, ветер юго-западный 8-13 м/с, атмосферное давление — 744 мм ртутного столба. Также в Москве в воскресенье ожидается гололедица. В ночь на 26 марта столбики термометров опустятся до минус 10-12 градусов.