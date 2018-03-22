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Потепление до плюс 5 градусов придет в столицу в начале следующей недели
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Потепление до плюс 5 градусов придет в столицу в начале следующей недели 

Агентство «Москва» 22 марта 2018
Фото: Новые Округа
Потепление придет в Москву в начале следующей недели: ночные температуры не опустятся ниже минус 6 градусов, днем воздух прогреется до плюс 5 градусов. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
Как уточняется, погодные условия в Москве и области будут диктовать циклонические вихри из Атлантики. 24 марта, в субботу, местами пройдут небольшие порывы ветра до 10 м/с, термометры покажут минус 1 — плюс 1 градус. В воскресенье, 25 марта, ночью прогнозируется до минус 10-12 градусов, а днем солнце прогреет воздух до плюс 1-3 градусов.
«Начало недели в столице ожидается теплым, днем около нуля градусов, без существенных осадков, даже ночью не ниже минус 6. Во вторник, 27 марта, станет еще теплее: ночью 0 — минус 5 градусов, днем 0 — плюс 5 градусов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что циклонический вихрь принесет небольшие осадки. На дорогах образуется гололедица.
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