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До плюс трех градусов потеплеет в Москве в пятницу
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До плюс трех градусов потеплеет в Москве в пятницу 

Москва24 23 марта 2018
Фото: Москва24
Небольшое потепление ожидает москвичей в пятницу, 23 марта, сообщает "Газета.ру".
Днем воздух прогреется от нуля до трех градусов. При этом будет облачно, ожидаются небольшие осадки и сильный ветер. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.
Весенняя потепление придет в город уже на следующей неделе. В понедельник ожидается плюс четыре градуса, местами до плюс шести. Однако ночами все еще возможны заморозки.
По данным метеорологов, обычно климатическая весна в Москве наступает 28 марта. Учитывая, что на текущий момент март отстает от климата примерно на пять градусов, отмечают специалисты, в этом году весна начнется примерно на неделю позже. То есть в середине первой декады апреля.
Также, по прогнозам синоптиков, в мае и июне в 2018 году не стоит опасаться холодов. Температура воздуха в столичном регионе летом будет близка к норме.
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