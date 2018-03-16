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«Наземное метро» Москвы получит новые поезда «Иволга»
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«Наземное метро» Москвы получит новые поезда «Иволга» 

Российская Газета 20 часов назад
Фото: Российская Газета
Первые девять городских электричек «Иволга» для Московских центральных диаметров поступят в столицу уже в третьем квартале этого года. Перевозчик Центральная пригородная пассажирская компания и Тверской вагоностроительный завод заключили контракт на поставку поездов.
Как сообщили «РГ» в пресс-службе Трансмашхолдинга, в который входит завод, в общей сложности в контракт выходят 23 состава. Оставшиеся 14 электричек ЦППК поступят в четвертом квартале.
Заявка завода оказалась единственной на конкурсе, объявленном ЦППК в конце прошлого года.
Планируется, что поезда будут курсировать на первом МЦД Лобня-Одинцово.
Две таких электрички уже ходят на Киевском направлении. Они приспособлены для маломобильных пассажиров, стоит усовершенствованный климат-контроль, широкие двери 1400 мм, туалеты, нет тамбуров.
Общая стоимость контракта составит 11,7 млрд рублей.
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