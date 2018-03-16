Наземный транспорт в столице будет курсировать по обычному расписанию в день выборов

Фото: архив Наземный общественный транспорт 18 марта будет ходить по расписанию рабочих дней. Об этом сообщили на официальном сайте мэра и Правительства Москвы.

— Ожидается, что 18 марта наземный транспорт будет загружен. Поэтому пассажиров будет перевозить столько же автобусов, троллейбусов и трамваев, сколько и в будние дни, — отметил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

Добавим, что в общей сложности будет работать более восьми тысяч единиц общественного транспорта.