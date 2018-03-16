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В субботу в Рязани похолодает до 12 градусов мороза
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В субботу в Рязани похолодает до 12 градусов мороза 

АиФ Рязань 20 часов назад
Фото: АиФ Рязань
В субботу, 17 марта, в Рязанской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменный, до восьми метров в секунду.
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