С лайтбокса на стене станции метро «Алтуфьево» удалили вандальные надписи

Вандальные надписи, нанесенные на рекламную конструкцию, установленную на одной из стен станции метро «Алтуфьево» были удалены. О наличии граффити на лайтбоксе на портал «Наш город» сообщил внимательный житель района Бибирево. На сайте он оставил сообщение с просьбой устранить проблему.

Заявка пользователя была рассмотрена в короткие сроки, и спустя несколько дней на портале появился официальный ответ за подписью начальника ГУП «Московский метрополитен» Виктора Козловского

-ГУП «Московский метрополитен» сообщает, что надпись с остекления лайтбокса на станции «Алтуфьево» удалена, — говорится в сообщении.

Напомним, портал «Наш город» был создан несколько лет назад для оперативной связи москвичей с исполнительной властью. Оставить свою просьбу, претензию или жалобу можно после несложной регистрации. (ип)