Ещё
С лайтбокса на стене станции метро «Алтуфьево» удалили вандальные надписи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С лайтбокса на стене станции метро «Алтуфьево» удалили вандальные надписи 

Управа района Бибирево 20 часов назад
Фото: Управа района Бибирево
Вандальные надписи, нанесенные на рекламную конструкцию, установленную на одной из стен станции метро «Алтуфьево» были удалены. О наличии граффити на лайтбоксе на портал «Наш город» сообщил внимательный житель района Бибирево. На сайте он оставил сообщение с просьбой устранить проблему.
Заявка пользователя была рассмотрена в короткие сроки, и спустя несколько дней на портале появился официальный ответ за подписью начальника ГУП «Московский метрополитен» Виктора Козловского.
-ГУП «Московский метрополитен» сообщает, что надпись с остекления лайтбокса на станции «Алтуфьево» удалена, — говорится в сообщении.
Напомним, портал «Наш город» был создан несколько лет назад для оперативной связи москвичей с исполнительной властью. Оставить свою просьбу, претензию или жалобу можно после несложной регистрации. (ип)
Управа района Бибирево: последние новости
Собянин: Позиция «молчунов» не повлияет на итоги голосования по реновации Москва готова к проведению Крещенских купаний Собянин опроверг слухи о строительстве деревянных домов на месте пятиэтажек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии359
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля711
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»78
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского33
Россия бьется со смертельно опасным противником417
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение