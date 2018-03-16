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Автобусы в Щукине 18 марта будут ходить по расписанию рабочего дня
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Автобусы в Щукине 18 марта будут ходить по расписанию рабочего дня 

Управа района Щукино 20 часов назад
Фото: Управа района Щукино
В это воскресенье, 18 марта, наземный транспорт в столице, в том числе и в Щукине, будет работать по расписанию буднего дня. Об этом сообщается на официальном портале правительства Москвы.
На маршруты выйдут более 6,5 тысяч автобусов, трамваев и троллейбусов Мосгортранса. Кроме того, по городу будут курсировать 1,8 тысяч автобусов частных перевозчиков.
— Ожидается, что 18 марта наземный транспорт будет особенно загружен. Поэтому пассажиров будет перевозить столько же автобусов, троллейбусов и трамваев, сколько и в будние дни, — рассказал руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Он добавил, что маломобильные пассажиры смогут воспользоваться социальным такси.
Напомним, 18 марта пройдут выборы президента России. Участвовать в голосовании могут граждане страны старше 18 лет. Все избирательные участки будут открыты с 08.00 до 20.00. (вт)
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