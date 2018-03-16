Более 70 автоматов по продаже билетов установят на остановках общественного транспорта в этом году

До конца этого года на остановках общественного транспорта число автоматов по продаже проездных билетов увеличится до 195, передает портал Мэра и Правительства Москвы

Всего будет установлено 74 автомата. Аппараты заработают на крупных остановках общественного транспорта в шаговой доступности от наиболее востребованных социальных и транспортных объектов. Их можно будет найти на Садовом кольце, у станций метро «Китай-город», «Лубянка», «Таганская», «Улица 1905 года» и других.

Уточняется, что с помощью терминалов можно приобрести билеты «Единый» на одну, две, 20 и 40 поездок, а также пополнить карту «Тройка» и социальные карты школьника и студента.