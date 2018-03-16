Ещё
В Москве разрабатывают систему онлайн-оплаты студенческих проездных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве разрабатывают систему онлайн-оплаты студенческих проездных 

Москва меняется 20 часов назад
Фото: Москва меняется
К осени текущего года в Москве может заработать система, которая позволит оплачивать студенческие проездные онлайн. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва» со ссылкой на председатель комиссии Мосгордумы по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилла Щитова.
«В целом департамент транспорта подержал инициативу студентов о возможности пополнения студенческих социальных карт для пользования городским общественным транспортом через сервис онлайн-банкинга. Более того, в городе уже разрабатывается система, когда с помощью онлайн-платежа можно будет пополнять проездные, студенческие билеты. Скорее всего, по прогнозам департамента транспорта, такая опция появится с нового учебного года», — заявил депутат.
Отметим, что система будет работать по принципу пополнения электронного кошелька карты «Тройка»: нужная сумма (или проездной билет) зачислится на счет после того, как карточку приложат к желтому валидатору в метро.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
Сообщение В Москве разрабатывают систему онлайн-оплаты студенческих проездных появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
Каховскую линию метро интегрируют в БКЛ до конца года В начале следующей недели в Москву придет оттепель С 23 по 25 марта в ЦВЗ «Манеж» пройдет «Московский культурный форум – 2018»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии385
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля713
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»82
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского34
Россия бьется со смертельно опасным противником421
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение