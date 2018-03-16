В Москве разрабатывают систему онлайн-оплаты студенческих проездных

К осени текущего года в Москве может заработать система, которая позволит оплачивать студенческие проездные онлайн. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва» со ссылкой на председатель комиссии Мосгордумы по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилла Щитова.

«В целом департамент транспорта подержал инициативу студентов о возможности пополнения студенческих социальных карт для пользования городским общественным транспортом через сервис онлайн-банкинга. Более того, в городе уже разрабатывается система, когда с помощью онлайн-платежа можно будет пополнять проездные, студенческие билеты. Скорее всего, по прогнозам департамента транспорта, такая опция появится с нового учебного года», — заявил депутат.

Отметим, что система будет работать по принципу пополнения электронного кошелька карты «Тройка»: нужная сумма (или проездной билет) зачислится на счет после того, как карточку приложат к желтому валидатору в метро.

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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