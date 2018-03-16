Собянин поздравил москвичей с памятной датой

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С. Собянин поздравил горожан со столетием возвращения Москве статуса столицы 

Агентство «Москва» 20 часов назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города со столетием возвращения Москве статуса столицы. Об этом он написал на своем персональном сайте.
«Поздравляю москвичей. Сто лет назад, 16 марта 1918 г., IV Чрезвычайный съезд советов санкционировал решение правительства о переносе столицы из Петрограда в Москву. Древний город вернул себе столичный статус, и это событие во многом предопределило его развитие на все последующие годы», — написал мэр.
Он добавил, что Москва по праву может гордиться тем, что достойно выполняет функции столицы России и является одним из крупнейших городов мира.
Собянин также считает, что горожане могут гордиться результатами своего труда.
«Москва — один из лучших городов на Земле», — подчеркнул мэр.
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