Собянин поздравил москвичей с памятной датой

С. Собянин поздравил горожан со столетием возвращения Москве статуса столицы

«Поздравляю москвичей. Сто лет назад, 16 марта 1918 г., IV Чрезвычайный съезд советов санкционировал решение правительства о переносе столицы из Петрограда в Москву. Древний город вернул себе столичный статус, и это событие во многом предопределило его развитие на все последующие годы», — написал мэр. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города со столетием возвращения Москве статуса столицы. Об этом он написал на своем персональном сайте.

Он добавил, что Москва по праву может гордиться тем, что достойно выполняет функции столицы России и является одним из крупнейших городов мира.