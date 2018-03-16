Тюльпаны и нарциссы в Москве расцветут позже обычного в связи с похолоданием

Первые нарциссы и тюльпаны могут расцвести только через одну-две недели в Москве из-за похолодания, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород».

«Первые тюльпаны и первые нарциссы могут расцвести где-то через неделю или две, если будет плюсовая погода», — сказал собеседник агентства.

По его словам, сроки появления первоцветов перенеслись в связи с похолоданием.

Ранее главный садовник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк отмечал, что почки на деревьях и первые подснежники появятся в Московском регионе не раньше апреля.

В эти выходные в Московском регионе ожидается арктическое вторжение. Ночью на 17 марта будет от минус 18 до минус 23 градусов, днем — от минус 8 до минус 10 градусов. Только 18 марта днем воздух начнет постепенно прогреваться: после полудня до минус 4 градусов. В начале рабочей недели температура повысится до минус 1 градуса.

Холодная погода в Москве во второй половине марта в среднем случается один раз в 5-6 лет. Продолжительность холодного периода колеблется от 1 до 9 суток.

В прошлом году первые тюльпаны в Ботаническом саду МГУ расцвели 10 апреля.