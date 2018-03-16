Ещё
Тюльпаны и нарциссы в Москве расцветут позже обычного в связи с похолоданием
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тюльпаны и нарциссы в Москве расцветут позже обычного в связи с похолоданием 

РИАМО 20 часов назад
Фото: РИАМО
Первые нарциссы и тюльпаны могут расцвести только через одну-две недели в Москве из-за похолодания, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород».
«Первые тюльпаны и первые нарциссы могут расцвести где-то через неделю или две, если будет плюсовая погода», — сказал собеседник агентства.
По его словам, сроки появления первоцветов перенеслись в связи с похолоданием.
Ранее главный садовник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк отмечал, что почки на деревьях и первые подснежники появятся в Московском регионе не раньше апреля.
В эти выходные в Московском регионе ожидается арктическое вторжение. Ночью на 17 марта будет от минус 18 до минус 23 градусов, днем — от минус 8 до минус 10 градусов. Только 18 марта днем воздух начнет постепенно прогреваться: после полудня до минус 4 градусов. В начале рабочей недели температура повысится до минус 1 градуса.
Холодная погода в Москве во второй половине марта в среднем случается один раз в 5-6 лет. Продолжительность холодного периода колеблется от 1 до 9 суток.
В прошлом году первые тюльпаны в Ботаническом саду МГУ расцвели 10 апреля.
РИАМО: последние новости
Интеграцию Каховской ветки метро Москвы с Большой кольцевой линией начнут в конце 2018 г Москвичей поздравили со 100‑летием возвращения столичного статуса городу Участок «красной» ветки метро планируют построить в новой Москве к 2020 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии385
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля713
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»82
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского34
Россия бьется со смертельно опасным противником421
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение