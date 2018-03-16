Городские службы столицы будут работать в усиленном режиме 18 марта

Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Главная задача — обеспечить безаварийную работу всех систем жизнеобеспечения города, условия для комфортного доступа и голосования на избирательных участках Москвы », — сказал П. Бирюков.

Он подчеркнул, что под особым контролем городских служб 18 марта будут бесперебойное энерго-, водо— и теплоснабжение помещений для голосования, а также их пожарная безопасность.

«На круглосуточном дежурстве будут находиться порядка 12 тыс. работников комплекса городского хозяйства, 659 аварийных бригад, 745 единиц спецтехники», — пояснил заммэра.