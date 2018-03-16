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Городские службы столицы будут работать в усиленном режиме 18 марта
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Городские службы столицы будут работать в усиленном режиме 18 марта 

Агентство «Москва» 21 час назад
Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«Главная задача — обеспечить безаварийную работу всех систем жизнеобеспечения города, условия для комфортного доступа и голосования на избирательных участках Москвы», — сказал П. Бирюков.
Он подчеркнул, что под особым контролем городских служб 18 марта будут бесперебойное энерго-, водо— и теплоснабжение помещений для голосования, а также их пожарная безопасность.
«На круглосуточном дежурстве будут находиться порядка 12 тыс. работников комплекса городского хозяйства, 659 аварийных бригад, 745 единиц спецтехники», — пояснил заммэра.
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