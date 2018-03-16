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Электрички в сторону Москвы начали останавливаться на станциях Павелецкого направления по расписанию
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Электрички в сторону Москвы начали останавливаться на станциях Павелецкого направления по расписанию 

Агентство «Москва» 21 час назад
Фото: MosDay.ru
Электрички в сторону Москвы начали останавливаться на платформах «Взлетная», «Востряково» и «Белые Столбы» Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) в соответствии с расписанием. Об этом говорится в сообщении на официальном канале Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в Telegram.
«Поезда, следующие по Павелецкому направлению «на Москву» начали производить остановки на остановочных пунктах «Взлетная», «Востряково» и станции «Белые Столбы» в соответствии с расписанием», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что электрички, следующие в сторону Москвы, временно не останавливаются на станциях «Взлетная», «Востряково» и «Белые Столбы» Павелецкого направления МЖД по техпричинам.
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