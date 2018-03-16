Электрички в сторону Москвы начали останавливаться на станциях Павелецкого направления по расписанию

Электрички в сторону Москвы начали останавливаться на платформах «Взлетная», «Востряково» и «Белые Столбы» Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) в соответствии с расписанием. Об этом говорится в сообщении на официальном канале Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в Telegram.

«Поезда, следующие по Павелецкому направлению «на Москву» начали производить остановки на остановочных пунктах «Взлетная», «Востряково» и станции «Белые Столбы» в соответствии с расписанием», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что электрички, следующие в сторону Москвы, временно не останавливаются на станциях «Взлетная», «Востряково» и «Белые Столбы» Павелецкого направления МЖД по техпричинам.