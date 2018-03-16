К 26 апреля всем чернобыльцам выплатим материальную помощь — Собянин

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Twitter сообщил, что ко Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф город выплатит материальную помощь чернобыльцам. Данную адресную помощь получат более 15 000 москвичей, которые участвовали в ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Ко Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф выплатим материальную помощь чернобыльцам. Ее получат больше 15 тысяч москвичей, которые волею судьбы, по службе или добровольцами оказались в эпицентре трагических событий на #ЧАЭС

— Сергей Собянин (@MosSobyanin)

March 13, 2018

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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