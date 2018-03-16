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К 26 апреля всем чернобыльцам выплатим материальную помощь — Собянин
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К 26 апреля всем чернобыльцам выплатим материальную помощь — Собянин 

Москва меняется 21 час назад
Фото: Москва меняется
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём
микроблоге
Twitter сообщил, что ко Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф город выплатит материальную помощь чернобыльцам. Данную адресную помощь получат более 15 000 москвичей, которые участвовали в ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Ко Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф выплатим материальную помощь чернобыльцам. Ее получат больше 15 тысяч москвичей, которые волею судьбы, по службе или добровольцами оказались в эпицентре трагических событий на  #ЧАЭС
— Сергей Собянин (@MosSobyanin)
March 13, 2018
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
Сообщение К 26 апреля всем чернобыльцам выплатим материальную помощь — Собянин появились сначала на Москва Меняется.
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