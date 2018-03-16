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Похолодание в Подмосковье не отразится на явке избирателей 18 марта
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Похолодание в Подмосковье не отразится на явке избирателей 18 марта 

РИАМО 21 час назад
Фото: РИАМО
Низкие температуры, прогнозируемые синоптиками в Московском регионе на выходные, не должны сказаться на явке избирателей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Избирательной комиссии Московской области.
Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.
«Московская область готова к выборам, мы думаем, что морозная погода не должна сказаться на явке избирателей на участки», — сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что на избирательных участках будут дежурить волонтеры, которые помогут избирателям, в частности, людям с ограниченными возможностями.
В выходные в Московском регионе ожидается арктическое вторжение. В частности, в ночь на 18 марта температура в столице опустится до минус 17 — минус 19 градусов, по области — до минус 22 градусов. Днем в воскресенье воздух прогреется до минус 4-6 градусов, по Подмосковью температура воздуха составит от минус 3 до минус 8 градусов
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