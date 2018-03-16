«Не нужно удивляться, что март, как ни странно, — зимний месяц». На выходных в столице будет морозно

В субботу, 17 марта, и воскресенье, 18 марта, днем синоптики обещают в Москве до минус 8 градусов по Цельсию, по утрам — до минус 18-ти. Подробнее об этом рассказал корреспондент проекта meteoweb.ru Алексей Сафонов Алексей Сафонов корреспондент проекта meteoweb.ru «Москва с точки зрения климатического определения — одна из самых северных столиц в мире, поэтому не нужно удивляться тому, что март, как ни странно, — зимний месяц по климатическим данным. К нам снова приходит холодный воздух, он еще долго будет на территории европейской России . Минус достаточно серьезный — 18-20 градусов ниже нуля местами прогнозируют нам при похолодании, которое уже нас настигает. В субботу и воскресенье температура воздуха до минус 16-18 градусов в ночные и утренние часы, утром — самый студеный воздух. Днем это будет где-то минус 6-8 градусов. Солнце уже достаточно сильно светит, поэтому воздух днем может прогреваться до минус 4 градусов даже, но такое будет недолго, и уже на следующей неделе мы ожидаем все-таки потепление». Тем не менее, согласно прогнозам, даже на следующей неделе температура воздуха не будет плюсовой, но станет значительно теплее. Днем ожидается до минус 2 — минус 1 градусов.