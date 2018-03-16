В ВАО планируют ремонт двух станций метро

Семь станций столичного метрополитена поставят на капитальный ремонт с 1 октября 2018 года. Из них две станции — «Преображенская площадь» и «Черкизовская» — расположены в Восточном округе.

В ходе ремонтных работ в вестибюлях и переходах станций планируется заменить гранит полов и лестниц с устройством обогрева, ввести элементы навигации для слабовидящих и оборудовать колясочные спуски для маломобильных граждан. Также произведут замену мрамора стен и обработают их антивандальными составами и антиграфити, ликвидируют течи в потолке и стенах и выполнят ряд других работ.

Как сообщили в пресс-службе московского метрополитена, из вестибюлей уберут киоски старого образца и установят там новые, поставят также интерактивные стойки информации.

На время ремонта станции «Преображенская площадь», «ВДНХ», «Нагатинская», «Улица 1905 года», «Войковская», «Ботанический сад» и «Черкизовская» будут работать в обычном режиме, частично закроют только лестничные марши и участки подземных переходов. Ремонтные работы ориентировочно начнутся 1 октября 2018 года и завершатся до конца апреля 2019 года. В настоящее время объявлен тендер для строительных организаций на проведение капремонта, заявки будут принимать до 28 марта. Финансирование ремонта обеспечит Московский метрополитен.

Информация и фото: http://newsvostok.ru