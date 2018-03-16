Конкурс на строительство путепровода через МЦК в ЮВАО объявлен в столице

Путепровод через железнодорожные пути Московского центрального кольца от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы возведут в ЮВАО.

Соответствующий конкурс уже объявлен Управлением дорожно-мостового строительства Москвы . Заявки принимаются до 28 марта, победитель станет известен 04 апреля. На строительство будет выделено 1,822 миллиарда рублей. Работы необходимо будет завершить к концу 2019 года.

В рамках проекта необходимо будет реконструировать часть улицы Пруд Ключики, Андроновского шоссе и шоссе Фрезер, построить боковой проезд вдоль улицы Пруд Ключики, сделать новые остановочные карманы для общественного транспорта и парковочную площадку.

На реконструируемом участке появятся светофорные объекты, наземные регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы, тротуары. Также появятся ограждения, информационные указатели, необходимые дорожные знаки и разметка. Согласно проекту на путепроводе разрешенная скорость составит 50 километров в час, а на некоторых участках ограничение снизят до 30 километров в час.