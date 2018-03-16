Ещё
Конкурс на строительство путепровода через МЦК в ЮВАО объявлен в столице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конкурс на строительство путепровода через МЦК в ЮВАО объявлен в столице 

Префектура Юго-Восточного административного округа 22 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Путепровод через железнодорожные пути Московского центрального кольца от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы возведут в ЮВАО.
Соответствующий конкурс уже объявлен Управлением дорожно-мостового строительства Москвы. Заявки принимаются до 28 марта, победитель станет известен 04 апреля. На строительство будет выделено 1,822 миллиарда рублей. Работы необходимо будет завершить к концу 2019 года.
В рамках проекта необходимо будет реконструировать часть улицы Пруд Ключики, Андроновского шоссе и шоссе Фрезер, построить боковой проезд вдоль улицы Пруд Ключики, сделать новые остановочные карманы для общественного транспорта и парковочную площадку.
На реконструируемом участке появятся светофорные объекты, наземные регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы, тротуары. Также появятся ограждения, информационные указатели, необходимые дорожные знаки и разметка. Согласно проекту на путепроводе разрешенная скорость составит 50 километров в час, а на некоторых участках ограничение снизят до 30 километров в час.
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
Столичные власти утвердили проект планировки ТПУ «Люблино» Новые дорожные знаки появятся в ЮВАО Больше тем – меньше проблем: москвичи выбрали новые темы для портала «Наш город»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии388
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля714
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»83
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского34
Дайнеко пострадала в страшной аварии17
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение