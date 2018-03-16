Человек погиб на стройке метро в Москве

Труба большого диаметра рухнула на грузовую машину на стройплощадке третьего пересадочного контура метро на юго-западе Москвы ; погиб водитель грузовика, сообщили в экстренных службах столицы. Инцидент произошел на стройке «третьего пересадочного контура метро по адресу Старокалужское шоссе, 62», передает РИА «Новости» Труба упала на автомобиль «КамАЗ». Погибшего водителя уже деблокировали спасатели. Обстоятельства ЧП выясняются. Напомним, в январе при пожаре на стройке метро в Москве погибли двое мужчин.