Ещё
Человек погиб на стройке метро в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Человек погиб на стройке метро в Москве 

Деловая газета «Взгляд» 22 часа назад
Труба большого диаметра рухнула на грузовую машину на стройплощадке третьего пересадочного контура метро на юго-западе Москвы; погиб водитель грузовика, сообщили в экстренных службах столицы.
Инцидент произошел на стройке «третьего пересадочного контура метро по адресу Старокалужское шоссе, 62», передает РИА «Новости».
Труба упала на автомобиль «КамАЗ». Погибшего водителя уже деблокировали спасатели.
Обстоятельства ЧП выясняются.
Напомним, в январе при пожаре на стройке метро в Москве погибли двое мужчин.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Москвичей предупредили о неприятном погодном явлении Гидрометцентр в стихах описал погоду на день выборов В Москве резко снизилось число ДТП
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии388
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля714
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»83
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского34
Дайнеко пострадала в страшной аварии17
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение