Автобусы и троллейбусы поедут по другим маршрутам 18 марта в центре Нижнего Новгорода

— С 09.00 18 марта до 01.00 19 марта 2018 года будет изменено движение транспорта в центральной части Нижнего Новгорода, — сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Движение автобусов №19, 52, 90, Т-24, Т-40, Т-45, Т-90, следующих от Канавинского моста в направлении улицы Минина, будет организовано по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улицам Варварской, Пискунова и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по улицам Пискунова, Варварской, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду и далее — по маршрутам.

Автобусы №3, 61, 70, 71, 91, 92, Т-41, Т-71, следующих от Канавинского моста в направлении площади Свободы, поедут по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по улице Горького, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду и далее — по маршрутам.

Движение автобусов №40, 45, 74, Т-60, Т-69, Т-85, Т-97, Т-98, следующих от площади Свободы в направлении улицы Минина, будет организовано по улицам Варварской, Пискунова и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по той же схеме.

Автобус №Т-47, следующих от площади Лядова в направлении Канавинского моста, будет организовано по улице Большой Покровской, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Большой Покровской и далее — по маршруту.

Путь следования троллейбусов №9, 13, 17, 31, автобусов маршрутов №1, 68, Т-4 будет временно сокращен до площади Свободы, автобусов №Т-31 — до улицы Пискунова.