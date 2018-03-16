Движение на участке Проектируемого проезда №107 в Филевском парке ограничат с 20 марта по 30 апреля

Уточняется, что с 20 марта по 30 апреля будет ограничено движение на Проектируемом проезде №107 от пересечения с Промышленным проездом до д. 2, стр. 6 в Промышленном проезде.

Отмечается, что движение будет ограничено круглосуточно на одной полосе.