Синоптики: «Желтый» уровень опасности погоды объявлен на 17 марта из-за морозов

В ночь на субботу температура воздуха опустится до минус 19 — минус 17 градусов по Цельсию.

Синоптики объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за морозов на субботу, 17 марта, в Москве

По ожиданиям специалистов в ночь на 17 марта температура воздуха опустится до минус 19 — минус 17 градусов по Цельсию, без осадков. В дневные часы температура воздуха составит от минус девяти до минус семи градусов. Возможен небольшой снег.

— Очень низкая температура. «Желтый» уровень — погода потенциально опасна, — сообщили в пресс-службе Гидрометцентра.

Ранее синоптики сообщали, что весенней погоды в Москве в марте ожидать не стоит.

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