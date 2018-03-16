Вожатые Мосгортура проведут квесты в Манеже

Вожатые Мосгортура проведут квесты и мастер-классы в Манеже

Вожатые Мосгортура примут участие в Московском культурном форуме, который пройдет в центральном выставочном зале "Манеж" с 23 по 25 марта, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Они проведут квесты и мастер-классы для детей от шести до 12 лет. Участники смогут познакомиться со столичными музеями и найти пропавшую картину. На мастер-классах их научат создавать объемные фигурки с помощью 3D-ручек.

По словам генерального директора агентства Василия Овчинникова, на стенде Мосгортура, который в течение трех дней будет работать с 10:00 до 22:00, можно будет выбрать путевки в лагеря и на базы семейного отдыха, забронировать квест-туры в Сергиев Посад, Коломну и парк "Патриот". Также там будет информация о мероприятиях в музеях.

"Московский культурный форум-2018" пройдет с 23 по 25 марта. Он организован департаментом культуры города Москвы . Гостей форума ждет интерактивная программа с участием известных людей из мира живописи, музыки, литературы и киноиндустрии.

В программе будут отражены семь основных направлений: театры, парки, библиотеки, кинотеатры, дома культуры, школы искусств и музеи.