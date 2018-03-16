Выставка полотен Церетели откроется в Московском зоопарке

Выставка «весенних» полотен Церетели откроется в Московском зоопарке 21 марта

Полотна Зураба Церетели , посвященные весне, покажут на выставке в Московском зоопарке. Она будет проходить с 21 марта по 21 мая.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного зоопарка, в экспозицию войдут 13 произведений знаменитого хуждожника и скульптора.

"Выставка, получившая символичное название "Весна в зоопарке", будет экспонироваться в "Доме Клюева" − памятнике исторического и архитектурного наследия, расположенном на территории зоопарка", − пояснили в пресс-службе.

Также отмечается, что все представленные на выставке произведения будут посвящены теме весеннего пробуждения природы и животным.

"Московский зоопарк гордится соседством с Музеем-мастерской Зураба Церетели, а также многолетней дружбой с ее создателем", − подчеркнула генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова.

Она также выразила уверенность, что экспозиция понравится посетителям и станет "подарком для них в преддверии весны".

Торжественная презентация выставки пройдет 20 марта, в ней примет участие сам художник. А уже 21 марта экспозицию откроют для всех посетителей зоопарка.