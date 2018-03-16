Отделка станции метро «Некрасовка» завершается

На 90 процентов выполнены работы на станции «Некрасовка» строящейся Кожуховской линии столичного метрополитена.

Станция, которая станет конечной на «розовой» ветке, расположена вдоль улицы Покровская между проспектом Защитников Москвы и улицей Рождественская.

— Платформа готова полностью, ведется отделка вестибюлей, — сообщил руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев . — Завершено строительство выхода с северо-западного вестибюля, который будет вести в подземный переход под пересечением проспекта Защитников Москвы и Покровской улицы.

Длина Кожуховской линии составит более 15 километров. Движение поездов по ветке будет запущено в два этапа: на участке от «Некрасовки» до станции «Косино» — уже в этом году, от станции «Косино» до «Нижегородской» поезда поедут в 2019 году.