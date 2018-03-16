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Проект парка в Печатниках обсудят с москвичами
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Проект всесезонного парка в Печатниках обсудят с москвичами 

Москва24 16 марта 2018
Фото: Москва24
Всесезонный парк площадью более 28 гектаров создадут в Печатниках. Он появится на месте пустыря, где раньше была незаконная свалка мусора. Жителей столицы приглашают обсудить проект будущего парка в проекте "Активный гражданин".
В парке предлагают создать огороженные мото— и велотрассы, зоны дрифта и картинга. Тренироваться здесь смогут и профессионалы, и любители. Для зрителей сделают трибуны. Появятся велодорожки, будет благоустроена набережную.
Также предлагается высадить более 700 деревьев и 1700 кустарников, разбить более 100 тысяч квадратных метров газонов и цветников.
Работы по обустройству парка уже начались. С территории вывезено более полумиллиона тонн отходов, завезен экологически чистый грунт.
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