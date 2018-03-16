МЧС предупреждает пермяков о сильной метели и резком похолодании

В ближайшие сутки территория Пермского края окажется под влиянием мощного арктического циклона, который принесет с собой сильный ветер, резкое похолодание и снегопады.

По данным гидрометцентра, в пятницу и субботу в Прикамье ожидается облачная погода, ветер ночью южный, юго-западный, днем западный, северо-западный 6-11 м/с, с порывами до 18 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит —3…—8 градусов, днем —8…—13.

Прохождение циклона будет сопровождаться сильными снегопадами и метелями. В некоторых районах Прикамья может выпасть до 40% месячной нормы осадков. При этом в ночь с субботы на воскресенье столбик термометра упадет до —19…—24 градусов, а с воскресенья на понедельник местами похолодает до —30 градусов.

— Температура днем 18 марта не превысит —10 градусов, — сообщили в ГИС-центре ПГНИУ. — Самые сильные снегопады ожидаются в районе Чернушки и Октябрьского — здесь может выпасть до 15 мм (до 40% месячной нормы) всего за несколько часов. В Перми ожидаемое количество осадков составляет 3-5 мм по данным разных моделей. При этом дневная температура составит около —10 градусов.