Стало известно, на каком транспорте можно будет уехать от площади Минина вечером 18 марта

18 марта 2018 года по окончании массовых мероприятий нижегородцы из центра города смогут доехать в другие микрорайоны на общественном транспорте. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут ожидать на площади Свободы, Черном пруду и площади Маркина. Их отправление будет происходить по мере заполнения пассажирами.

Транспорт будет отправляться из точек накопления с 21.30 до 22.30.

С площади Свободы отправляются муниципальные автобусы и троллейбусы. Автобусные маршруты: №№ 52,40,16,62,64,68. Троллейбусные маршруты: №№ 9,13,17,31.

От Черного пруда уехать можно будет на трамваях № 2 по городскому кольцу и №21 до парка «Дубки».

От площади Маркина пойдут автобусы в Канавинский, московский и Сормовский районы. Здесь пассажиров будут ждать автобусы маршрутов №№ 3, 41,69,90,95.