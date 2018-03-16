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Стало известно, на каком транспорте можно будет уехать от площади Минина вечером 18 марта
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Стало известно, на каком транспорте можно будет уехать от площади Минина вечером 18 марта 

nn.ru 19 часов назад
Фото: nn.ru
18 марта 2018 года по окончании массовых мероприятий нижегородцы из центра города смогут доехать в другие микрорайоны на общественном транспорте. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут ожидать на площади Свободы, Черном пруду и площади Маркина. Их отправление будет происходить по мере заполнения пассажирами.
Транспорт будет отправляться из точек накопления с 21.30 до 22.30.
С площади Свободы отправляются муниципальные автобусы и троллейбусы. Автобусные маршруты: №№ 52,40,16,62,64,68. Троллейбусные маршруты: №№ 9,13,17,31.
От Черного пруда уехать можно будет на трамваях № 2 по городскому кольцу и №21 до парка «Дубки».
От площади Маркина пойдут автобусы в Канавинский, московский и Сормовский районы. Здесь пассажиров будут ждать автобусы маршрутов №№ 3, 41,69,90,95.
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