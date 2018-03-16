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Музей архитектуры планирует увеличить посещаемость
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Музей архитектуры планирует увеличить посещаемость двора Дома Мельникова до 70 тыс. человек в год 

Агентство «Москва» 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Музей архитектуры им. А. Щусева планирует увеличить посещаемость двора Дома Мельникова в Кривоарбатском пер. до 70 тыс. человек в год. Об этом сообщила директор Музея архитектуры Елизавета Лихачева на презентации концепции развития музея в Минкультуры РФ.
«В этом году мы планируем поставить в саду Дома Мельникова небольшой торговый павильон с кофе, с сувенирами, для нас это актуально. В отличии от Дома Мельникова двор дома посещают в разы больше народа. По опыту прошлых лет, у нас порядка 10-15 тыс. человек в год туда заходят, мы планируем увеличить посещаемость до 70 тыс. в год», — сказала Е. Лихачева.
Она также добавила, что обследование состояния Дома Мельникова перед предстоящей реставрацией планируется завершить в этом году.
«Что касается Дома Мельникова, мы заканчиваем обследование в этом году. К ноябрю, я надеюсь, будут готовы документы, и сможем их представить на культурном форуме в Санкт-Петербурге и после уже начинаем процесс реставрации», — сказала Е. Лихачева.
Экспериментальный дом-мастерская К. Мельникова спроектирован и построен в 1927-1929 гг. При строительстве была разработана особая кирпичная кладка стен с окнами-сотами, междуэтажные перекрытия-мембраны без колонн. С 2014 г. является объектом культурного наследия федерального значения.
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