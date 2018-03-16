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18 марта наземный транспорт района будет работать по графику рабочего дня
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18 марта наземный транспорт района будет работать по графику рабочего дня 

Управа района Бирюлево Западное 18 часов назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Маршруты наземного транспорта района будут курсировать по графику рабочего дня в воскресенье, 18 марта. Информацию об этом опубликовали на сайте мэра и Правительства Москвы в пятницу, 16 марта.
Ожидается, что 18 марта столичный наземный транспорт будет перегружен, в связи с чем для удобства москвичей планируется вывести на маршруты более 6 тысяч трамваев, автобусов и троллейбусов. При этом для маломобильных групп граждан будет доступно специальное социальное такси. Об этом рассказал заммэра и руководитель столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов.
Напомним, в воскресенье, 18 марта, состоятся президентские выборы. Посмотреть избирательные участки на территории района Бирюлево Западное можно по ссылке.
Фото: портал мэра и Правительства Москвы.
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