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Занятия проекта активного долголетия состоялись в школах района
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Занятия проекта активного долголетия состоялись в школах района 

Управа района Братеево города Москвы 18 часов назад
Фото: Братеево
Наземный транспорт в районе Братеево будет курсировать по расписанию будней в ближайшее воскресенье, 18 марта. Об этом сообщили на портале мэра и Правительства Москвы в пятницу, 16 марта.
18 марта прогнозируется перегрузка наземного транспорта, в связи с чем для удобства жителей города на маршруты выйдут более 6 тысяч столичных трамваев, автобусов и троллейбусов. Кроме того, для маломобильных групп граждан будет доступно социальное такси. Об этом сообщил глава столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов.
Напомним, в воскресенье, 18 марта, состоятся выборы президента России. Посмотреть избирательные участки на территории района Братеево можно по ссылке.
Фото: портал мэра и Правительства Москвы.
Управа района Братеево города Москвы: последние новости
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