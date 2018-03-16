Занятия проекта активного долголетия состоялись в школах района

Наземный транспорт в районе Братеево будет курсировать по расписанию будней в ближайшее воскресенье, 18 марта. Об этом сообщили на портале мэра и Правительства Москвы в пятницу, 16 марта.

18 марта прогнозируется перегрузка наземного транспорта, в связи с чем для удобства жителей города на маршруты выйдут более 6 тысяч столичных трамваев, автобусов и троллейбусов. Кроме того, для маломобильных групп граждан будет доступно социальное такси. Об этом сообщил глава столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов.

Напомним, в воскресенье, 18 марта, состоятся выборы президента России. Посмотреть избирательные участки на территории района Братеево можно по ссылке.