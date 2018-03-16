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Фестиваль «МосЕда» состоится в Куркине
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Фестиваль «МосЕда» состоится в Куркине 

Управа района Куркино 16 марта 2018
Фото: Управа района Куркино
Фестиваль вкусностей и полезностей пройдет в Москве 17 и 18 марта. Фестивальные площадки «МосЕда» разместятся в ближайшие выходные и на улицах района Куркино.
— Полюбившиеся вкусы им предложат отметить в специальных буклетах для голосования: их будут выдавать на площадках. После окончания фестиваля голоса будут подсчитаны, а результат возьмут за основу при формировании списка товаров и регионов-поставщиков для каждой городской ярмарки, — рассказал журналистам руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
В районе Куркино площадки фестиваля откроются по пяти адресам: ул. Юровская, д. 97; ул. Ландышевая, д.8 (отдельный вход); ул. Родионовская, д. 8; ул. Родионовская, д. 6/7; ул. Соколово-Мещерская, д. 27.
Время работы площадок такое: 17 марта с 17:00 до 20:00, 18 марта с 8:00 до 20:00. (ск)
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