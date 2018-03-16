Новые станции для подзарядки электромобилей откроют в Красноярске

Красноярске на Предмостной площади и на улице Шахтеров откроются новые зарядные станции для электромобилей. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

На площади зарядную станцию уже установили — пока она работает в тестовом режиме. Официальное открытие запланировано на конец марта. На улице Шахтеров зарядное устройство установят рядом с автозаправкой КНП.

По данным издания, заправки будут бесплатными. Чтобы подзарядить электромобиль, необходима специальная карточка, получить которую можно будет в «МРСК Сибири»

В будущем на территории Красноярска планируется открыть еще несколько зарядных станций. Точное место и время установки пока не сообщается. Первая электрозаправка в Красноярске была открыта в конце прошлого года у железнодорожного вокзала.