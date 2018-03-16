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Новые станции для подзарядки электромобилей откроют в Красноярске
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Новые станции для подзарядки электромобилей откроют в Красноярске 

360tv.ru 16 марта 2018
В Красноярске на Предмостной площади и на улице Шахтеров откроются новые зарядные станции для электромобилей. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.
На площади зарядную станцию уже установили — пока она работает в тестовом режиме. Официальное открытие запланировано на конец марта. На улице Шахтеров зарядное устройство установят рядом с автозаправкой КНП.
По данным издания, заправки будут бесплатными. Чтобы подзарядить электромобиль, необходима специальная карточка, получить которую можно будет в «МРСК Сибири».
В будущем на территории Красноярска планируется открыть еще несколько зарядных станций. Точное место и время установки пока не сообщается. Первая электрозаправка в Красноярске была открыта в конце прошлого года у железнодорожного вокзала.
Первую электрозаправочную станцию в Калининграде открыли в июне 2017 года в рамках реализации всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта.
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