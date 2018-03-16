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Москомархитектура согласовала проект строительства жилого комплекса на ул. 2-я Звенигородская
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Москомархитектура согласовала проект строительства жилого комплекса на ул. 2-я Звенигородская 

Агентство «Москва» 16 марта 2018
Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) согласовала проект строительства жилого комплекса на 2-й Звенигородской ул., сообщили в пресс-службе столичного комитета со ссылкой на главного архитектора города Сергея Кузнецова.
«На 2-й Звенигородской ул., вл. 12 появится новый жилой комплекс по проекту архитектурного бюро «Меганом». Ранее проект согласовала Москомархитектура», — приводятся в сообщении слова С. Кузнецова.
В пресс-службе уточнили, что в новом проекте сохраняется застройка бывшего завода. «Ее пестрота и разнообразие позволило создать между зданиями систему площадей и проходов, образуя собой городской интерьер с разными по величине и характеру городскими „комнатами“. Таким образом, комплекс становится гибридом города и парка», — отмечается в сообщении.
Как поясняется, участок ограничен Звенигородским шоссе, 2-й Звенигородской ул., ул. Костикова и ул. 1905 года.
«Территория под застройку имеет площадь 2 тыс. 795 тыс. кв.м. Общая площадь двух корпусов многофункционального комплекса — порядка 25 тыс. кв. м. Подземная часть состоит из трехуровнего паркинга на 150 машиномест и технических помещений, въезд будет осуществляться со стороны 2-й Звенигородской ул.», — указано в сообщении.
С. Кузнецов добавил, что во дворе будет расположена детская площадка и зона отдыха для взрослых. На верхних этажах зданий предусмотрены эксплуатируемые террасы для квартир. На первых этажах будет находиться промтоварный магазин и офисы — для них сделаны отдельные входы. «В целом, весь проект отвечает современным стандартам жилой застройки, разработанным под руководством мэра Сергея Собянина», — подчеркнул С. Кузнецов.
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