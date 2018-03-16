Треть инвестиций в новую Москву направили на создание дорожно‑транспортной инфраструктуры

Треть от общего объема инвестиций в новую Москву , составляющего около 800 миллиардов рублей, вкладываются в создание дорожно-транспортной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«Из 800 миллиардов рублей, инвестированных Москвой и девелоперами в развитие ТиНАО с 2012 года, более трети составляют средства, направленные на создание здесь современной дорожно-транспортной инфраструктуры. В ТиНАО уже открыты две станции метрополитена, построено более 80 километров автодорог, несколько эстакад и других дорожных объектов», — сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин

По его словам, с 2018 года инвестирование в эту сферу возросло.

«В ближайшие три года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в ТиНАО должно быть построено более 200 километров дорог, в текущем году метро уже дойдет до Коммунарки», — напомнил он.

Из бюджета Москвы на эти цели в 2018 и 2019 годах будет выделяться по 100 миллиардов рублей, эти средства уже предусмотрены в городской Адресной инвестиционной программе.

В настоящее время в новой Москве в стадии строительства находится порядка 100 километров автодорог, еще около 80 километров проектируются.