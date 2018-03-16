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Укрзализныця рассматривает возможность закрытия половины малодеятельных станций
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Укрзализныця рассматривает возможность закрытия половины малодеятельных станций 

РЖД-Партнер 16 марта 2018
Фото: РЖД-Партнер
По его словам, 80% погрузочно-разгрузочных работ выполняют всего 8% станций. При этом более 54% станций производят менее 3% таких работ. С 70% станций происходит отправка нескольких вагонов грузов в сутки, поэтому будет проводиться локализация грузовых станций и укрупнение отправок для уменьшения расходов. Именно в этом аспекте «Укрзализныце» важно услышать позицию грузовладельцев, отмечают в компании. Как считают в УЗ, экономически обоснованным было бы закрытие не менее половины таких станций. Решение о том, насколько это будет целесообразно, будет рассматриваться на правлении компании. При этом решение по каждой из станций будет рассматриваться в отдельном порядке. Как подчеркнул представитель УЗ, консервация не будет означать полного прекращения станционной работы, а их персонал не подпадает под сокращение.
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