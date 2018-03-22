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Объявления в «Иволгах» продублируют на шрифте Брайля
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Объявления в поездах «Иволга» на МЦД продублируют на шрифте Брайля 

Москва24 27 минут назад
Фото: Москва24
Информационные таблички в поездах "Иволга", которые планируют запустить на Московских центральных диаметрах (МЦД), продублирют шрифтом Брайля, рассказал коммерческий директор по развитию пассажирского транспорта ЗАО "Трансмашхолдинг" Александр Лошманов.
По его словам, по широким проходам составов будет легко передвикаться колясочникам, а слабовидящие смогут читать информационные объявления.
Лошманов отметил широкие входные двери вагонов. Ширина проемов составляет 1,4 тысячи миллиметров, агалогично поездам "Москва" в метро. В поездах нет тамбуров, для кресел-колясок в вагонах также предусмотрены надежные крепления.
"Для обеспечения безопасности пассажиров поезд оборудован системой селективного открывания дверей. Двери автоматически открываются нажатием на кнопку и сдвигаются наружу", — цитирует Лошманова Агентство "Москва".
В поездах будут действовать системы обеспечения микроклимата с поддержанием постоянной температуры и обеззараживанием воздуха. Все детали интерьера выполненны из современных материалов.
"К слову сказать, дизайн интерьера и экстерьера мы создавали с привлечением лучших европейских специалистов в области транспортного дизайна", — заключил Лошманов.
Ранее ЦППК и ОАО "Тверской вагоностроительный завод" (входит в "Трансмашхолдинг") подписали договор на поставку электропоездов для МЦД. Всего будет поставлено 23 электропоезда из 115 вагонов. Общая стоимость поездов — 11,7 миллиарда рублей. Первые девять поездов поступят уже в третьем квартале 2018 года, все остальные — в четвертом квартале.
Сообщалось также, что во всех поездах сделают крепления для велосипедов, а также обустроят полки для ручной клади над сидениями в вагонах.
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