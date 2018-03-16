Полиция работает на месте смерти мужчины под колесами поезда под Москвой

На станции «Заря» в Подмосковье мужчина погиб под колесами электрички, следовавшей по направлению « Москва Петушки ».

Как передает агентство городских новостей «Москва», утром в пятницу, 16 марта, на станции «Заря» под Москвой электропоездом сообщением «Москва — Петушки» был смертельно травмирован мужчина. При этом уточняется, что мужчина переходил пути в неустановленном месте.

В данный момент на станции «Заря» работает транспортная полиция, которая устанавливает все обстоятельства ЧП.

Издание отмечает, что из-за гибели мужчины на железной дороге движение электричек на Горьковском направлении задерживалось почти на полчаса.