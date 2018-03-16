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Полиция работает на месте смерти мужчины под колесами поезда под Москвой
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Полиция работает на месте смерти мужчины под колесами поезда под Москвой 

ИД «Собеседник» 16 марта 2018
На станции «Заря» в Подмосковье мужчина погиб под колесами электрички, следовавшей по направлению «Москва — Петушки».
Как передает агентство городских новостей «Москва», утром в пятницу, 16 марта, на станции «Заря» под Москвой электропоездом сообщением «Москва — Петушки» был смертельно травмирован мужчина. При этом уточняется, что мужчина переходил пути в неустановленном месте.
В данный момент на станции «Заря» работает транспортная полиция, которая устанавливает все обстоятельства ЧП.
Издание отмечает, что из-за гибели мужчины на железной дороге движение электричек на Горьковском направлении задерживалось почти на полчаса.
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