Арктическое вторжение в центр РФ может стать мощнейшим за всю эпоху глобального потепления

В центре России в выходные ожидаются самые сильные мартовские морозы с начала эпохи глобального потепления, в частности, в Московском регионе температура опустится до минус 23 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«Арктическое вторжение, прорывающееся в центр страны, окажется самым мощным в этот период года за всю эпоху глобального потепления», — говорится в сообщении.

В центре страны пик похолодания придется на выходные. В Московском регионе ночью на 17 марта будет от минус 18 до минус 23 градусов, днем — от минус 8 до минус 10 градусов. Только 18 марта днем воздух начнет постепенно прогреваться: после полудня до минус 4 градусов. В начале рабочей недели температура повысится до минус 1 градуса.