Ещё
Арктическое вторжение в центр РФ может стать мощнейшим за всю эпоху глобального потепления
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Арктическое вторжение в центр РФ может стать мощнейшим за всю эпоху глобального потепления 

РИАМО 16 марта 2018
Фото: РИАМО
В центре России в выходные ожидаются самые сильные мартовские морозы с начала эпохи глобального потепления, в частности, в Московском регионе температура опустится до минус 23 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».
«Арктическое вторжение, прорывающееся в центр страны, окажется самым мощным в этот период года за всю эпоху глобального потепления», — говорится в сообщении.
В центре страны пик похолодания придется на выходные. В Московском регионе ночью на 17 марта будет от минус 18 до минус 23 градусов, днем — от минус 8 до минус 10 градусов. Только 18 марта днем воздух начнет постепенно прогреваться: после полудня до минус 4 градусов. В начале рабочей недели температура повысится до минус 1 градуса.
РИАМО: последние новости
Москвичей поздравили со 100‑летием возвращения столичного статуса городу Интеграцию Каховской ветки метро Москвы с Большой кольцевой линией начнут в конце 2018 г Участок «красной» ветки метро планируют построить в новой Москве к 2020 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии388
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля714
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»83
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского34
Дайнеко пострадала в страшной аварии17
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение