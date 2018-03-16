На остановках общественного транспорта будут работать 195 билетных автоматов

До конца года на остановках общественного транспорта в Москве установят 74 автомата по продаже проездных билетов. Таким образом, общее число терминалов увеличится до 195. Об этом рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов

"Функционал автоматов по продаже билетов позволяет пополнять карту «Тройка», социальные карты школьника и студента, приобретать билеты «Единый» на одну, две, 20 и 40 поездок. Терминалы принимают не только наличные, но и банковские карты, оплатить билеты можно в том числе бесконтактным способом по карте или мобильному телефону с помощью функции NFC", — сказал он, передает портал мэра и правительства Москвы

Автоматы установят на Садовом кольце, у станций метро «Китай-город», «Лубянка», «Таганская», «Улица 1905 года» и других. Все терминалы будут работать круглосуточно.

Ранее сообщалось, что количество автоматов, круглосуточно продающих билеты на городской транспорт, может увеличиться до 200 штук.