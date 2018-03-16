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На остановках общественного транспорта будут работать 195 билетных автоматов
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На остановках общественного транспорта будут работать 195 билетных автоматов 

Москва24 16 марта 2018
Фото: Москва24
До конца года на остановках общественного транспорта в Москве установят 74 автомата по продаже проездных билетов. Таким образом, общее число терминалов увеличится до 195. Об этом рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
"Функционал автоматов по продаже билетов позволяет пополнять карту «Тройка», социальные карты школьника и студента, приобретать билеты «Единый» на одну, две, 20 и 40 поездок. Терминалы принимают не только наличные, но и банковские карты, оплатить билеты можно в том числе бесконтактным способом по карте или мобильному телефону с помощью функции NFC", — сказал он, передает портал мэра и правительства Москвы.
Автоматы установят на Садовом кольце, у станций метро «Китай-город», «Лубянка», «Таганская», «Улица 1905 года» и других. Все терминалы будут работать круглосуточно.
Ранее сообщалось, что количество автоматов, круглосуточно продающих билеты на городской транспорт, может увеличиться до 200 штук.
Кроме того, в конце 2017 года на двух маршрутах в столице стала доступна оплата проезда банковскими картами с функциями PayPass и PayWave, а также с помощью смартфонов с функцией Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay. На всех основных центральных маршрутах планируется запустить такую возможность в ближайшие два-три месяца.
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