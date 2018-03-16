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Первые поезда на станцию метро «Стрелка» обещают запустить в апреле
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Первые поезда на станцию метро «Стрелка» обещают запустить в апреле 

Собака 16 марта 2018
Фото: Собака
Строительство станции метро «Стрелка» вышло на финишную прямую. До запуска первых поездов осталось полтора месяца. Об этом сообщает «Открытый Нижний». Как заявил и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Антон Аверин в ходе рабочей инспекции, на данный момент строительство на данном объекте идёт полным ходом, и станция готова на 94%. Первые поезда должны пойти уже 30 апреля, а с приходом тепла начнутся работы по благоустройству.
По данным регионального министерства строительства, объекте трудятся 905 рабочих, задействовано 30 единиц строительной техники. Работы ведутся круглые сутки.
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