Синоптики посоветовали жителям Московского региона не ждать весны в марте

«В начале следующей недели столбики термометров опять устремятся к нулю, то есть ожидается потепление, а в среду и четверг в регион придет похолодание. Наиболее вероятно, что сильных морозов больше не будет, но и весны ждать в марте не стоит», — сказал Тишковец.

Ранее он сообщал, что в эти выходные регион ожидает настоящее ультраполярное вторжение: в предстоящую ночь температура воздуха в Москве опустится до отметки минус 18 — минус 20 градусов, по области — до минус 23 градусов. Такие морозы случаются в середине марта раз в 18 лет.