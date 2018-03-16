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Синоптики посоветовали жителям Московского региона не ждать весны в марте
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Синоптики посоветовали жителям Московского региона не ждать весны в марте 

РИАМО 7 часов назад
Фото: РИАМО
Жителям Москвы и Подмосковья не стоит надеяться на приход весеннего тепла до конца марта, сообщил РИАМО в пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В начале следующей недели столбики термометров опять устремятся к нулю, то есть ожидается потепление, а в среду и четверг в регион придет похолодание. Наиболее вероятно, что сильных морозов больше не будет, но и весны ждать в марте не стоит», — сказал Тишковец.
Ранее он сообщал, что в эти выходные регион ожидает настоящее ультраполярное вторжение: в предстоящую ночь температура воздуха в Москве опустится до отметки минус 18 — минус 20 градусов, по области — до минус 23 градусов. Такие морозы случаются в середине марта раз в 18 лет.
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