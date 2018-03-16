Ещё
Сотрудники метрополитена помогут людям с ограниченными возможностями добраться до музеев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудники метрополитена помогут людям с ограниченными возможностями добраться до музеев 

Коньково 16 марта 2018
Фото: Коньково
Московский метрополитен и культурный центр «Интеграция» подписали соглашение, по которому сотрудники метрополитена будут помогать людям с ограниченными возможностями добираться до музеев. Об этом сообщает «ТАСС».
Работники подземки будут сопровождать людей с ограничениями здоровья до расположенных рядом с подземкой учреждений культуры, а после завершения экскурсии встречать их.
Услуга эта бесплатная, оказывать ее будет Центр обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена.
В настоящее время сервис тестируется. Пока им могут воспользоваться в среднем 30 человек в день.
Коньково: последние новости
В рамках Московского читательского форума библиотека № 180 устроит в Манеже встречу с писателем Полуметровые сугробы обещают москвичам к вечеру Финальный отбор новых участников проекта «Музыка в метро» стартовал в столице
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии400
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля714
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»85
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского35
Дайнеко пострадала в страшной аварии19
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение