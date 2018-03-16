Сотрудники метрополитена помогут людям с ограниченными возможностями добраться до музеев

Московский метрополитен и культурный центр «Интеграция» подписали соглашение, по которому сотрудники метрополитена будут помогать людям с ограниченными возможностями добираться до музеев. Об этом сообщает «ТАСС».

Работники подземки будут сопровождать людей с ограничениями здоровья до расположенных рядом с подземкой учреждений культуры, а после завершения экскурсии встречать их.

Услуга эта бесплатная, оказывать ее будет Центр обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена.

В настоящее время сервис тестируется. Пока им могут воспользоваться в среднем 30 человек в день.