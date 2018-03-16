Стало известно, когда зацветут подснежники и проснутся насекомые в московском регионе

Первые подснежники и почки на деревьях зацветут в московском регионе только в апреле. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на главного садовника Ботанического сада МГУ Антона Дубенюка.

Появление первоцветов в этом году отстает от нормы на одну-две недели. Дубенок связал это с большим количеством снега, выпавшим за зиму, и затяжной весной.

Насекомые проснутся от спячки, когда воздух в столице и области прогреется до +3…+5 градусов.

Полноценную весну синоптики обещают в апреле. А в предстоящие выходные будет холодно: погоду определит циклон из Скандинавии. Столичный регион будет находиться на холодной его периферии, морозы усилятся, но к началу следующей недели ослабеют. Ночью ожидается -12…-10, днем -5…0 градусов.